Vágner já sonha com artilharia na Série B Há dez dias não era assim. Um desavisado que passasse nesta segunda-feira pelo CT do Palmeiras iria estranhar a onda de euforia que de repente tomou conta do elenco. Depois de duas goleadas seguidas (4 a 0 no São Raimundo e 4 a 1 no Caxias) tudo virou motivo de felicidade. Que modéstia que nada. O atacante Vágner, que marcou dois contra o Caxias, já fala em disputar a artilharia da Série B e até na possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira. ?Se estiver bem, porque não?? O técnico Jair Picerni não esconde que nunca se sentiu tão satisfeito com o grupo. ?Ainda falta um pouco, mas é bem por aí?, disse. ?O time está mais rápido com essa garotada e acho que logo logo a gente já tem condições de disputar essa Divisão.? O ?pouco que falta? pode ser a volta do meia Pedrinho, que treinou com bola nesta segunda-feira e ficará à disposição do treinador para o jogo de sábado, contra o CRB. Se Pedrinho joga ou não, Picerni não disse, mas antecipou que Corrêa atuará na lateral-direita, no lugar de Alessandro, suspenso.