Vagner Love acerta sua transferência para o Flamengo

Vagner Love enfim está liberado para jogar no Flamengo. O CSKA aceitou na manhã desta quinta-feira emprestar gratuitamente o jogador até 31 de julho. Sem clima no Palmeiras, o atacante vinha negociando sua transferência ao longo de toda a pré-temporada e agora só depende da documentação dos russos para ser apresentado oficialmente.

Veja também:

Dirigente diz que Palmeiras fez acordo para liberar Love

Quem ganha com a transferência de Vagner Love?

Blog Bate-Pronto: Palmeiras se livrou de um peso

O jogador fez seu último treino com o Palmeiras em Atibaia. Depois da atividade, cumprimentou alguns companheiros e juntou as coisas. Ele sequer deve retornar com a delegação para São Paulo, que estreia em casa, contra o Mogi Mirim, sábado. Dirigentes do Flamengo aguardam o jogador para definir os últimos detalhes e assinar contrato.

A volta de Vagner Love ao Palmeiras sempre foi tratada com desconfiança pela torcida. O jogador veio por uma alto salário, mas seu rendimento nem de longe lembrou o promissor goleador que deixou o Palestra Itália em 2004. A relação no clube se tornou insustentável quando três pessoas agrediram o jogador.

Sem espaço e insatisfeito, o jogador abriu mão inclusive de parte do 13.º salário e luvas que o clube devia. Ainda nas férias, Vagner Love chegou a dizer que gostaria de jogar no Flamengo, ao lado de Adriano. A parceria entre os atacantes é aguardada principalmente para a disputa da Copa Libertadores.