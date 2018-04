Vágner Love acerta sua transferência para o Flamengo

Sem clima no Palmeiras após um final de 2009 conturbado, o atacante vinha negociando sua transferência ao longo de toda a pré-temporada, mesmo participando dos treinos da equipe em Atibaia, e agora só depende da chegada da documentação dos russos para ser apresentado oficialmente pelo Flamengo.

Revelado pelo Palmeiras, Vágner Love retornou ao clube no segundo semestre de 2009 após uma demorada negociação com o CSKA Moscou. O atacante, porém, não conseguiu repetir o sucesso da sua primeira passagem pelo clube, viu o time fracassar na reta final do Campeonato Brasileiro e foi agredido por torcedores quando saía de uma agência bancária, o que levou ao surgimento do desejo de deixar o Palmeiras.

O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Vágner Love, mas a negociação ficou travada, já que o clube não aceitou ceder o meia Everton, que posteriormente foi negociado com o futebol mexicano, ao Palmeiras. Porém, a nova investida do time carioca junto ao CSKA Moscou e ao clube paulista deu certo e agora Vágner Love deve formar a dupla de ataque do Flamengo com Adriano.