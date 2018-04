Vágner Love afirma que Corinthians é 'página virada' O atacante Vágner Love afirmou nesta segunda-feira, em sua apresentação oficial, que a polêmica em que se envolveu em 2005, quando deixou se fotografar atrás de uma camisa do Corinthians, está no passado. O jogador, que interessava ao rival do Palmeiras, mas não foi liberado naquela época pelo CSKA Moscou. Ele admitiu que teve um comportamento errado.