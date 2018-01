Vágner Love agora quer ir para a seleção Vágner Love já tomou uma decisão que pode refletir no futuro do Palmeiras. Aconselhado pelo seu novo empresário, Cláudio Guadagno, o atacante não irá brigar para ficar no clube caso, seja convocado para disputar o Mundial sub-20 nos Emirados Árabes. Se ele for, não poderá disputar as três últimas partidas do quadrangular. Nesta sexta-feira, o atacante abriu o jogo: ?Eu não posso fazer nada para ficar no Palmeiras. Não posso me queimar na Seleção. Também não quero me queimar no clube. Eu vou fazer o que me mandarem.? Há 20 dias, a postura de Vágner Love era bem diferente. Quando ainda trabalhava com Gilmar Rinaldi, tinha outro discurso. ?Vou jogar de qualquer maneira o quadrangular pelo Palmeiras. Já está decidido.? A mudança de atitude do jogador tem muito a ver com o seu futuro. O discurso radical que adotava poderia fechar as portas para novas convocações. E, lógico, desvalorização em uma possível transação para a Europa. Isso seria péssimo para o atacante e para o empresário. Não querendo se aprofundar na questão, Vágner Love preferia falar sobre a vontade de jogar neste sábado contra o Santa Cruz, e a sua vontade de brigar pela artilharia da Série B. Ele está em segundo lugar com 16 gols. O atual goleador com 17 é Waldomiro que atua pelo Remo, equipe desclassificada do quadrangular final. ?Eu quero a artilharia, lógico. Então, esse jogo contra o Santa Cruz é ótimo. Faço questão de atuar o máximo que puder. Tenho 19 anos e não existe essa história de não entrar em campo com medo de contusão.? Vágner Love gostou muito quando soube que atuará com dois companheiros no ataque: Edmílson e Tiago Gentil. ?O Palmeiras estará bem ofensivo. Terei jogadores habilidosos e rápidos para fazer tabelas. Será ótimo. Entrarei em campo com a mesma vontade de sempre. Nem vou lembrar que o Palmeiras já está classificado?, jura.