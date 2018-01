Vágner Love ainda longe do Corinthians O centroavante Vágner Love ainda continua longe do Parque São Jorge. "Lamentavelmente, as negociações devem se desenrolar até o início da semana que vem", diz Paulo Angioni, diretor da MSI. O dirigente também negou os boatos que circulam no Parque São Jorge, de que o paraguaio Gamarra poderia voltar a defender a equipe. "O time já tem o máximo permitido de três estrangeiros (os argentinos Tevez, Sebá e Mascherano) e essa informação não procede."