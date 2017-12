Vágner Love ansioso pelo jogo decisivo Para Vágner Love, o artilheiro do time do Palmeiras, não falta motivação para o jogo contra o Marília, sábado, no Palestra Itália. Com 17 gols na Série B, o atacante sonha em dar a volta olímpica e ser lembrado pelo técnico Marcos Paquetá para disputar o Mundial Sub-20 nos Emirados Árabes a partir do dia 27. Vágner Love estava na lista de Paquetá, mas foi poupado para beneficiar o Palmeiras. Se o time subir, o caminho estaria aberto para a convocação. A Sub-20 já treina na Granja Comary. "Estou ansioso demais para entrar em campo. Vivo um momento especial. Seria muito importante para minha carreira poder viajar com a seleção com a faixa no peito. Mas nada está ganho. O Marília certamente virá para vencer", afirmou o atacante. O jogador não consegue esconder a confiança - e nem esconde seus planos para o ano que vem. ?Quero pensar primeiro na partida contra o Marília, mas garanto à torcida que em 2004 vou permanecer no Palmeiras, independentemente das propostas que receber. Aliás, no que depender de mim, ficarei no clube até o final do meu contrato, em 2006. Para deixar o Brasil, só se for algo muito vantajoso." Vágner Love admite, no entanto, que está encontrando dificuldades para jogar. "Os adversários estão exercendo marcação forte. Mas fico feliz por estar servindo os companheiros e ajudando a equipe."