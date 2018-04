Vagner Love aparece em volta do Palmeiras aos treinos

Vágner Love tem contrato de empréstimo com o Palmeiras até junho. O jogador não teve um bom desempenho no Campeonato Brasileiro e foi muito criticado pela torcida, chegando a ser agredido na saída de um banco. Nas últimas semanas, ele declarou que gostaria de atuar no Flamengo, mas a negociação fracassou, já que o clube carioca não aceitou ceder o meia Everton.

O Palmeiras permanecerá em São Paulo até quinta-feira, quando viaja para Atibaia, no interior do Estado, para a realização da pré-temporada. A estreia no Campeonato Paulista será no dia 16 de janeiro, contra o Mogi Mirim, no Palestra Itália, às 17 horas.