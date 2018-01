Vágner Love constrói sonho de ser ídolo Com 13 gols marcados na Série B do Campeonato Brasileiro, Vágner Love prefere subir para a Série A com o Palmeiras a disputar o Mundial Sub-20 pela Seleção Brasileira, nos Emirados Árabes Unidos, em novembro. Só assim acha que poderá ser considerado um ídolo da torcida. Pelo menos foi o que o atacante de 19 anos, artilheiro do Palmeiras no campeonato, disse numa entrevista ontem, com exclusividade. Leia mais no Jornal da Tarde