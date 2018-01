Vágner Love: definição é adiada As torcidas de Corinthians e Santos deverão esperar pelo menos mais um dia para conhecerem o desfecho da novela Vágner Love. Em entrevista nesta quarta-feira à Rede Record de Televisão, o atacante disse que foi convocado para uma reunião amanhã (08) com os dirigentes da CSKA e só depois disso, saberá se será liberado para voltar a jogar no Brasil, ou se vai continuar na Rússia. Esperava-se que ainda nesta quarta-feira o clube russo se manifestasse a respeito da proposta do Santos, que teria oferecido algo em torno de U$ 13 milhões pelo jogador. ? Eu não tô (sic) sabendo de nada. Só fui informado que o presidente do CSKA (Yevgni Giner) quer falar comigo amanhã. Não sei se ele vai dizer que eu posso ir embora ou se quer que eu fique?, disse Love. ?Se ele me chamou para uma conversa é porque deve ter alguma novidade: vai ser pra (sic) me liberar ou pra (sic) dizer que eu não saio?, acrescentou o jogador , que participou como convidado na embaixada brasileira em Moscou das solenidades de 7 de setembro. O atacante garante não saber em que pé estão as negociações com o Santos. ?Ninguém do Santos falou comigo. Eu só soube que eles (dirigentes santistas) mandaram uma proposta para o clube (CSKA), mas não sei como as coisas estão?, afirmou o jogador. A respeito do interesse do Corinthians as dclarações do jogador foram igualmente nebulosas. ?Eu quero é voltar ao Brasil, mas por enquanto eu tenho que aguardar. Se acontecer (de acertar com o Corinthians) vai ser muito bom?. A diretoria do Corinthians - que negocia com o jogador já há seis meses - garante que ainda não desistiu do negócio. O presidente Alberto Dualib está na Europa e pretende fazer uma nova investida para ter o ex-atacante do Palmeiras.