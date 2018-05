Vágner Love denuncia agressão por torcedor em banco

O atacante Vágner Love foi agredido por três torcedores quando estava numa agência bancária perto da sede do Palmeiras, nesta terça-feira, em São Paulo. É a terceira vez que um caso deste aparece em uma semana envolvendo o time alviverde, por torcedores insatisfeitos com a queda de rendimento do time alviverde na reta final do Campeonato Brasileiro.

Uma das testemunhas é o goleiro Marcos, que viu toda a confusão, confirmada rapidamente pelo atacante enquanto treinava nesta tarde na Academia de Futebol. O goleiro deve falar com os jornalistas na quarta - ele não esteve no campo, mas costuma não participar do primeiro treino do time após uma partida.

Segundo a assessoria de Imprensa do time, a confusão aconteceu enquanto Marcos estacionava seu carro na agência bancária e Vágner Love entrava.

Três torcedores desceram de um Audi preto e foram para cima do atacante, xingando e batendo - chegaram a rasgar a camisa de Vágner. A polícia chegou rapidamente e prendeu os três detidos, no 23.º Departamento de Polícia (DP) em Perdizes.

Os dois foram escoltados para o CT na Barra Funda pela PM após o incidente. Os três torcedores foram identificados como membros da torcida Mancha Alviverde.

Outro jogador que passou pelo mesmo tipo de problema nos últimos dias é o atacante Lenny, que também não participou do treino e na semana passada foi agredido. Além disso, a deleção palmeirense foi atingida por pedradas que quebraram o vidro do ônibus no último sábado, quando retornava de Itu após uma semana de treinos no interior.

APOIO

Gilberto Cipullo, vice-presidente de Futebol, disse em entrevista coletiva, que o clube não vai tolerar o fato e dará todo o apoio ao atacante. "Este tipo de atitude é inadmissível. Já falamos com o Vágner e vamos dar todo o apoio necessário. Temos um departamento que mantém relações com as torcidas, não só as organizadas, assim que os fatos forem esclarecidos e se for comprovado vamos encerrar qualquer relação."

Atualizado às 18h26 para acréscimo de informações