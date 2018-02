Vágner Love diz que joga no domingo O atacante Vágner Love já fez os exames médicos que podem definir sua transferência para o CSKA, da Rússia, mas os torcedores palmeirenses ainda terão chance de vê-lo em ação na equipe comandada por Estevam Soares. "Minhas chances de jogar contra o Vasco? 100%", garantiu nesta quarta-feira o jogador, que não conseguia disfarçar a alegria pela convocação para a seleção brasileira que vai disputar a Copa América. "Faço aniversário sexta-feira e para mim, foi um presente antecipado." Vágner foi proibido pela diretoria do Palmeiras de comentar sua negociação com o CSKA. "Fiz os exames médicos, que vão ser analisados na Alemanha. Agora, daí para frente é com o presidente Mustafá Contursi", disse. O jogador afirmou que o assunto não mexe tanto com suas emoções, mais voltadas para a convocação por parte de Carlos Alberto Parreira. "O que estava ocupando mais a minha mente? A seleção, sem dúvida", disse Vágner, que de tão ansioso nem quis acompanhar a divulgação da lista por Parreira - foi informado por telefone por um amigo. "Minha mãe e minha irmã ligaram chorando." Uma vez que decidiu por jogar contra o Vasco, Vágner viajou e vai participar da intertemporada do Palmeiras em Jarinu, mas acabou deixando escapar que, ao mesmo tempo em que deseja ajudar um clube pelo qual tem carinho, seus sentimentos já estão confusos. "Se estou mais aqui ou no CSKA? Que pergunta difícil..." Depois de pensar um pouco, o atacante respondeu. "Não, mas é claro que estou no Palmeiras." O técnico Estevam Soares comemorou a convocação de Vágner, que considerou justa pelo que o atacante vinha apresentando no Palmeiras, mas cobrou o jogador. "Disse a ele que, agora que foi convocado, é bom fazer alguns gols para chegar lá na seleção com moral."