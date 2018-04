Vágner Love diz que Palmeiras pode levá-lo à Copa O atacante Vágner Love iniciou a sua terceira passagem pelo Palmeiras com trancinhas verdes e bastante sorridente. Ele vestiu novamente a camisa 9 nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, na apresentação oficial, e fez questão de afirmar que ficou emocionado com o momento. Ele garantiu que seu foco está no Palmeiras, mas admitiu que pensa em uma convocação para a Copa do Mundo.