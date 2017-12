Vágner Love do inferno ao céu em um ano Em novembro de 2002, Vágner Love estava nos juniores e tinha como fixação a Copa São Paulo. Estava traumatizado com as partidas que disputou pelo profissional. Atuou na derrota por 5 a 1 para o Paraná e no empate por 2 a 2 contra o Coritiba. Levir Culpi fez questão de despachá-lo de volta aos juniores sem piedade. A mudança de roteiro foi tão brusca neste ano que sua mãe fez questão de trazer do Rio para São Paulo os documentos do batismo. "Ela trouxe os documentos para mostrar para quem tiver coragem de me chamar de gato. Foram tantas coisas boas de uma vez que já começaram com essas bobagens. Mas dá até para entender até de quem duvidar", diz o atacante. O jogador tem mesmo uma bela história para contar. "Há um ano não tinha nem coragem de imaginar tudo de bom que iria acontecer na minha carreira. Penso na palavra do pastor da minha mãe. Eu o encontrei na casa dele, no Rio. Ele me disse: ?Não se preocupe, Vágner. Você vai brilhar e não só no futebol brasileiro, mas no mundo.?" Filho de uma família muito humilde - pai pintor de paredes e mãe enfermeira -, ele sofreu para se transformar em ídolo da torcida do Palmeiras. "Sempre fui atacante, desde menino. Era flamenguista e adorava o Romário. Comecei no Campo Grande, fui para o Vasco e acabei dispensado. Depois vim para o São Paulo. O meu ex-procurador Gilmar Rinaldi não conseguiu acertar o contrato e acabei saindo. Vim para o Palmeiras em 2001 e tudo mudou." O futebol de Vágner Love desabrochou no Palmeiras. "Desandei a fazer gols em cima de gols. Fui campeão paulista de juniores e quebrei o recorde de gols da competição. Fiz 31, o recorde era 30 e pertencia ao Diego, do Santos. Começaram a me dar valor a partir dali." Tudo ia bem até que, durante a Copa São Paulo, Vágner levou uma mulher para o seu quarto na concentração em São José dos Campos, onde o time disputou a primeira fase. Houve uma divisão entre os conselheiros do clube. Metade queria a dispensa imediata, a outra metade exigia a permanência do talentoso menino. "O presidente Mustafá Contursi foi quem decidiu. Tive uma nova chance e aproveitei." Mas não saiu ileso. Ganhou o apelido que o acompanhará até o final da sua carreira: Love. "No começo fiquei louco da vida, achando que iria me prejudicar. Só que depois me acostumei. Se um dia eu for para a Europa vão achar que sou carinhoso", ironiza. Seu contrato vai até 2006 e a multa contratual está estipulada em US$ 15 milhões. Seu sucesso provocou a briga entre os empresários Gilmar Rinaldi e Claudio Guadagno. O motivo: a casa que a diretoria do Palmeiras havia prometido para a sua mãe no Rio. "Ela morava na periferia de Bangu. Havia tiroteio sempre entre os traficantes e a polícia, eu ficava muito preocupado. O Gilmar não batalhava pela casa. O Cláudio foi mais efetivo e conseguiu realizar o meu sonho, que era dar a casinha para minha mãe. Não estava preocupado com dinheiro, mas com atenção. Troquei sem susto de empresário." Vágner virou figura obrigatória não só no Palmeiras como nas seleções de base do Brasil. Com a equipe Sub-20, foi medalha de prata no Pan-Americano e artilheiro do torneio, marcando quatro vezes. E tem planos de continuar vestindo a camisa amarela. "Senti que todos me respeitavam na Seleção. E olha que o Brasil tem uma geração maravilhosa. Esse apoio me faz sonhar até em ser campeão mundial Sub-20 e nos vingar da Argentina, que nos roubou a medalha de ouro no Pan. E tenho esperança de estar no grupo que vai disputar o Pré-Olímpico em janeiro." Futuro - O caminho foi reaberto no Palmeiras para Vágner quando o time foi goleado impiedosamente pelo Vitória no Parque Antártica por 7 a 2 pela Copa do Brasil, em março. "Eu estava tranqüilo, pensando em voltar aos profissionais só em dois anos, quando fui chamado de volta. Daí em diante resolveram apostar nos moleques do clube. Foi sensacional, porque a gente tinha um medo danado de que a diretoria iria comprar jogadores rodados e mais velhos. Chegou a nossa hora e o resultado está aí." Vágner Love acredita que uma partida foi fundamental para fazê-lo ter certeza de que o Palmeiras ia conseguir voltar para a Primeira Divisão. "Começamos mal o Brasileiro, mas depois fomos ganhando confiança. Aí, chegou o jogo contra o Marília pela primeira fase. Estávamos perdendo de 1 a 0 e terminamos o primeiro tempo com um jogador a menos por causa da expulsão do Gláuber. Mas nos unimos e fomos para cima. Fiz o gol da vitória no último minuto e vibrei muito. Quando comemorava, olhava todos os jogadores e lembrei do que o Marcos falou: ?Passei a maior vergonha no ano passado. Fiquei no Palmeiras para dar a volta por cima. E com a ajuda de vocês.? O Marcos, um jogador pentacampeão do mundo, era o mais feliz de todos. Pensei: ?caramba, esse time vai subir.?" O artilheiro quer que todos continuem acreditando no Palmeiras em 2004. "Não tem essa história de que esse time é só para disputar a Segunda Divisão, não. Nós não formamos uma equipe, formamos uma família que tem como única função dar alegria para os palmeirenses." Quem duvidou de Vágner em 2003 se arrependeu.