Vágner Love, do samba para o futebol Ele era um menino quietinho, que aos cinco anos já era adotado por crianças de sete, que não dispensavam sua presença nas disputadas peladas nos campinhos de Bangu. A mãe não gostava do que via. ?Ele é muito pequeno?, argumentava. A resposta dos colegas, segundo ela, era sempre a mesma. ?Pode deixar que a gente toma conta. Ele joga muito e, se cai, não se machuca. Parece de ferro.? Quem conta a história, em meio a um sorriso, é a enfermeira Jaira Maria da Silva e Souza, ou ?Jaira Love?, apelido que ganhou por causa do filho, o atacante Vágner Love, do Palmeiras.