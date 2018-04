Vagner Love é apresentado no CSKA e diz que não vai mais pedir para sair

O atacante Vagner Love foi apresentado no CSKA Moscou e garantiu que dessa vez chega para ficar. O atacante, que foi contratado pelo clube russo em 2004 e decidiu voltar ao Brasil em 2009 para jogar no Palmeiras e em 2010 foi para o Flamengo, retornou ao futebol russo em 2011, mas pouco depois acabou negociado em definitivo com o Rubro-negro carioca. De volta ao time de Moscou, ele garante que fica até o fim do seu contrato.

"Estou muito feliz de estar aqui de novo. Como a gente diz no Brasil, 'o bom filho à casa torna'. Acho que sou um bom filho e por isso estou voltando. Minha felicidade é muito grande. Agora é deixar os torcedores tranquilos, não vou pedir para ir embora não. Só quando o presidente quiser", disse o jogador, através de um vídeo publicado no site oficial do clube.

Love foi contratado pelo Flamengo em 2012 por 12 milhões de euros (R$ 27 milhões) divididos em quatro vezes. Mas o time carioca pagou apenas 4 milhões de euros e não tinham como pagar mais. Então o clube russo sugeriu que fosse 'esquecido' os 6 milhões de euros em troca do retorno do jogador, que assinou contrato válido por três temporadas. O Flamengo se viu obrigado a aceitar o acordo para não sofrer algum tipo de punição.

No CSKA, Vagner Love conquistou duas vezes o Campeonato Russo (2005 e 2006), três Supercopas da Rússia (2006, 2007 e 2009), cinco Copas da Rússia (2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009 e 2010/2011) e a Copa da Uefa de 2004/2005. E chega na equipe lider do campeonato russo.

"Estou feliz de o CSKA ser líder, estou aqui para ajudar e fazer de tudo para que junto com meus companheiros a gente mantenha o time em primeiro e brigue pelo título", afirmou o atacante, que volta a vestir a camisa nove do clube russo.