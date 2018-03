Vágner Love: é cedo para pensar em sair Artilheiro isolado do Campeonato Paulista, com 10 gols, Vágner Love não pensa em uma transferência para o exterior. Pelo menos, é o que garante seu empresário, o ex-jogador Cláudio Guadagno. ?O Vágner está tendo boas atuações, que foi facilitado pelo fato de estar num time já entrosado. Mas é um jogador jovem, que ainda precisa amadurecer?, disse o empresário. ?Todo jogador atravessa boas fases e outras não tão boas?, podenrou Cláudio, que afirmou não possuir nenhum planejamento especial para o atacante de 19 anos. ?Só depende dele e das suas atuações?, disse o empresário. A maior preocupação é criar condições fora do campo para que ele renda o máximo dentro do time. Uma das medidas foi a vinda da mãe Jaíra para morar junto do filho famoso. Antes, Vágner dividia o apartamento com Alceu e Diego Souza, mas agora procura um imóvel maior perto do Parque Antártica para receber a família. Há a possibilidade de a irmã Vânia também morar em São Paulo. Seu contrato vai até 2006 e há uma expectativa de o Palmeiras procurar o jogador para discutir uma renovação. Caso contrário, no final do contrato, Vágner deterá os direitos federativos e negociará com quem quiser, sem nenhum retorno financeiro ao clube. A artilharia do Campeonato Paulista já incomoda os adversários, principalmente o atacante Luís Fabiano, do São Paulo, que nesta segunda-feira, na reapresentação, deu uma cutucada no rival palmeirense. Disse que Vágner deve estar feliz com a artilharia, mas que ainda há muitos jogos e que é cedo para fazer festa. É a segunda vez que o atacante do São Paulo faz referências a Vágner Love na briga pela artilharia do Campeonato Paulista.