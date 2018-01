Vágner Love é dúvida no CSKA Moscou Vágner Love é a dúvida do CSKA Moscou para a partida desta quinta-feira, contra o Parma, fora de casa, pelas semifinais da Copa da Uefa - ainda é o primeiro jogo do confronto. O atacante brasileiro sente uma pancada na perna direita que levou há duas semanas, na partida contra o Auxerre. Além disso, o técnico Valery Gazzae terá dois desfalques importantes: o meia brasileiro Daniel Carvalho, considerado o cérebro do time, e o volante Aldonin, o principal jogador de marcação do CSKA. Em compensação, o Parma deve entrar com um time misto. A prioridade é se manter na primeira divisão do Campeonato Italiano - é o penúltimo colocado, com 34 pontos. O técnico Pietro Carmignani confirmou que os atacantes Morfeo e Gilardino, as estrelas da equipe, ficarão no banco. Na outra semifinal da Copa da Uefa, o Sporting enfrenta o Alkmaar, da Holanda, em casa. A esperança do time português é o atacante brasileiro Liédson, que cumpriu suspensão e volta. Ele é o artilheiro da competição com oito gols.