Vágner Love é expulso na Rússia O centroavante Vágner Love, que pode se transferir para o Corinthians, não teve um bom dia nesta sexta-feira e atrapalhou sua equipe, o CSKA Moscou, na semifinal da Copa da Rússia, fora de casa, contra o Zenit St. Petersburg. O brasileiro foi expulso ainda no primeiro tempo e viu o CSKA ser derrotado na segunda etapa com um gol de Kerzakov. No jogo de volta, em Moscou, Vágner Love não poderá ajudar o seu time na tentativa de passar à final da competição, que acontecerá no dia 29. A partir de agora, o pensamento do time de Moscou é a decisão da Copa da Uefa contra o Sporting, na próxima quarta-feira, em Lisboa.