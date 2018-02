Vágner Love entra em campo à força Vágner Love entra em campo forçado. A pressão é do próprio presidente Mustafá Contursi, que deseja ver seu clube derrotar o do presidente Marcelo Portugal Gouvêa, seu inimigo. Se dependesse do jogador, não enfrentaria o São Paulo. Não gostaria de correr o risco de Luizão, que teve sua venda cancelada ao Borrussia ao romper os ligamentos do joelho direito contra a Portuguesa. O palco é o mesmo Pacaembu de amanhã à tarde. Love sabe que já é atleta do CSKA. "Está tudo acertado, mas enquanto não cair o dinheiro dos russos nas nossas contas o Vágner tem de cumprir seu contrato e jogar", declarou hoje o diretor de futebol Mário Gianinni. A irritação e a má vontade do atleta eram nítidas hoje, no treinamento pela manhã no Pacaembu. Estava completamente alheio, disperso. Só se animou quando incentivado por Diego Souza resolveu "se despedir da imprensa": deu seis chutes violentos - quatro de direita e dois de esquerda, em direção aos repórteres. Um deles antigiu as costas de Luciano Faccioli, da TV Record. Vágner se vingou. Não gostou de saber que havia vazado a notícia de que se apresentou às 23h30 na concentração, sexta-feira. Acompanhado pelo inseparável Diego Souza. O horário máximo para os atletas chegarem ao hotel, imposto pelo técnico Estevam, era 22h. Love sentiu-se à vontade para chegar quando quis. Sabe que é a atração da partida. O atacante faltou no treinamento de sexta-feira. Ficou no escritório do seu empresário Cláudio Guadagnho. Aproveitou para assinar seu seguro para o clássico. Se ele se machucar, o Palmeiras receberá cerca de R$ 7, 5 milhões. "O seguro foi assinado no Exterior. Banco brasileiro não faz esse tipo de transação", revelou o diretor Gianinni. Vágner está afetado psicologicamente para este jogo. Não suportou o peso da quarta despedida. A diretoria do Palmeiras havia feito a imprensa acreditar que contra Coritiba, Vasco e São Caetano o atacante se despedia. Agora, contra o São Paulo, parece ser definitivo.