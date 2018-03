Vágner Love está fora da primeira semifinal O atacante Vágner Love vai mesmo desfalcar o Palmeiras para a primeira partida das semifinais do Paulistão contra o Paulista de Jundiaí, sábado, às 16 horas, no Parque Antártica. Segundo o médico do clube, Vinicius Martins, a ressonância realizada pelo atleta nesta quarta-feira constatou lesão na coxa esquerda de grau 1 e alterou a musculatura do artilheiro do campeonato, o que o impede de atuar. O técnico Jair Picerni tem outro problema para formar o ataque da equipe. Adriano Chuva bateu o joelho esquerdo no muro do alambrado, domingo, contra a Portuguesa Santista, e é dúvida. Caso não tenha também condições de jogo, Muñoz e Rafael Marques serão as opções do treinador.