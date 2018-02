Vágner Love: exames e convocação Depois de realizar exames médicos no Hospital do Coração, necessários para a conclusão da transferência para o CSKA, da Rússia, o centroavante Vágner Love recebeu hoje a notícia da sua primeira convocação para a seleção brasileira principal, que vai disputar a Copa América, de 6 a 25 de julho, no Peru. A avaliação médica do atacante palmeirense foi feita durante a noite de ontem e foi finalizada na manhã desta terça-feira. A equipe responsável pelos exames em Vágner foi liderada pelo ex-médico da seleção brasileira Lídio Toledo, profissional que tem a confiança dos dirigentes russos. Os resultados serão enviados para a Alemanha, onde serão analisados. A partir da análise dos exames, a negociação entre a diretoria do Palmeiras e do CSKA deve progredir. O acerto inicial entre os clubes para a transferência de Vágner é de US$ 9,6 milhões. Esse valor não deve ser mudado por causa da convocação de hoje. O próprio Mustafá Contursi, presidente do Palmeiras, havia dito que, independentemente de convocação, valeria o preço acertado com os russos. Vágner não deve seguir para Jarinu com o grupo palmeirense, e muito provavelmente não deverá enfrentar o Vasco da Gama, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.