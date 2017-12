Vágner Love faz 2 na vitória do CSKA Com dois gols do atacante brasileiro Vágner Love, o CSKA derrotou o Levski Sofia (BUL) por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Moscou. Agora com 4 pontos no grupo F, o clube russo está perto da vaga na próxima fase da Copa da Uefa. Atual campeão da Copa da Uefa, o segundo torneio de clubes mais importante da Europa, o CSKA tem apenas mais um jogo nesta fase, contra o Dinamo Bucareste, na Romênia, e luta para ficar com uma das 3 vagas em disputa. No jogo desta quinta-feira, Vágner Love abriu o placar aos 5 minutos do segundo tempo e ampliou para o CSKA aos 29. O Levski Sofia descontou já aos 45, com o gol de Domovchivski.