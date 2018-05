Vagner Love faz seu 1º gol e evita derrota do Monaco no Francês

Um dos principais destaques do Corinthians campeão brasileiro do ano passado, Vagner Love marcou neste domingo o seu primeiro gol com a camisa do Monaco. Recém-contratado, o atacante acabou evitando a derrota de sua equipe em duelo com o Saint-Ettiene que terminou empatado por 1 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

Com o resultado, o Monaco foi aos 46 pontos na vice-liderança da competição nacional, que tem o Paris Saint-Germain já como virtual campeão, com 70 pontos - no último sábado, o PSG ficou no 0 a 0 com o Lille, em casa.

Desta forma, o Monaco acabou desperdiçando a chance de diminuir um pouquinho a enorme vantagem do time da capital francesa na tabela. Entretanto, o gol de Love serviu para assegurar o empate. Depois de o senegalês Mustapha Bayal Sall ter aberto o placar para o Saint-Ettiene aos 12 minutos do segundo tempo, o brasileiro empatou o jogo ao aproveitar uma sobra de um cabeceio do argentino Guido Carrillo para completar para as redes, aos 39.

O empate deixou o Saint-Etienne com 40 pontos na terceira posição, mas a equipe pode ser ultrapassada ainda neste domingo pelo Nice, que tem 39 pontos e a partir das 18 horas (de Brasília) enfrenta o Olympique de Marselha, em casa.