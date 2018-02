Vágner Love: gol na despedida Vágner Love despediu-se neste domingo do Palmeiras. A sua transferência para o CSKA, da Rússia, será fechada nas próximas 24 horas. O presidente Mustafá Contursi só aguarda a chegada dos empresários portugueses ao Brasil para concretizar a negociação. A convocação do atacante para disputar a Copa América não altera o que foi combinado na primeira reunião, em 3 de maio, quando o acordo foi fechado. O Palmeiras vai receber, livres, US$ 5 milhões (R$ 15 milhões), já descontada a participação das outras partes envolvidas na negociação. O clube ainda terá direito a 10% quando o CSKA revender o atacante, em qualquer tempo. Além disso, como formador do atleta, terá direito a outros 5% em todas as outras transferências até ele completar 21 anos - dentro de um ano, portanto. Mustafá Contursi assegura que não vai quebrar a sua palavra só porque Vágner foi convocado para a seleção brasileira. O presidente recebeu muita pressão para segurar o jogador, mas não cedeu. "Minha palavra é uma só", disse na semana passada. O próprio Vágner também consultou seu empresário, Cláudio Guadagno e não vai mudar de planos por causa da convocação. O empresário, que não participa das negociações, sugeriu ao atacante que mantivesse a palavra. Além disso, Vágner vai receber uma bolada: US$ 4 milhões, livres de impostos, por quatro anos de contrato. Nada que possa se comparar com o aumento salarial previsto em contrato pelo Palmeiras, quando qualquer jogador atinge o status de ser da seleção brasileira. Vágner ganha R$ 7 mil de salários, mas na realidade recebe R$ 25 mil, considerando as antecipações e o adiantamento para a compra de uma casa para a mãe dele. Poderia chegar, no máximo, aos R$ 50 mil mensais como atleta da seleção. Vágner, com certeza, vai deixar saudade na torcida palmeirense. Provou isso de novo no jogo deste domingo, diante do Vasco. No primeiro tempo, foi caçado pelos adversários. Por quatro vezes foi parado na base do antijogo. Só perdeu a paciência aos 38 minutos, quando retribuiu o tratamento com um tranco em Róbson Luiz. Dois minutos depois, deu uma resposta na bola, com um drible, deixando Igor sentado no campo. No segundo tempo, com as alterações táticas feitas pelo técnico Estevam Soares, Vágner Love se soltou de vez. Aos 15 minutos, quase fez um gol de placa: encobriu o goleiro Fábio, mas no meio do caminho apareceu o zagueiro Serjão para salvar em cima da linha. Na jogada seguinte, nem Serjão salvou. Mostrando enorme categoria, Vágner Love dominou uma bola cruzada por Muñoz, da esquerda, tirou o zagueiro do caminho com um belo giro e bateu sem chances para o goleiro Fábio. O gol do adeus, diante da torcida palmeirense. Vágner só não conseguiu salvar o Palmeiras do empate, no finalzinho. Ao deixar o campo, se mostrou irritado com as perguntas sobre a sua transferência para a Rússia. "Tem que parar com essa pergunta. É o Mustafá que tem de dizer se eu saio ou se eu fico", desabafou. Depois disso, no vestiário, retomou o silêncio dos últimos dias. E na saída, emocionou-se com a torcida, que pedia, aos berros, "Fica, fica..."