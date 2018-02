Vágner Love indica Nen para o CSKA A imprensa de Brasília noticia que Vágner Love estaria trabalhando ?contra? o Palmeiras. O atacante teria sido consultado pela diretoria do CSKA sobre um bom e barato zagueiro para reforçar o time russo. O nome de Nen foi o indicado. A concorrência do CSKA era tudo que a diretoria do Gama queria para garantir os R$ 2 milhões que deseja por Nen. O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, disse a seus diretores que contrataria em definitivo Nen sem fazer grandes gastos. Ele não contava com a concorrência russa. Love ficou muito amigo de Nen no pouco tempo de convivência dos dois, no início do ano. A princípio, o zagueiro havia dito que gostaria de ficar no Palmeiras. Mas com essa proposta do futebol russo tudo pode mudar. Nen é o principal jogador que Estevam pretendia manter. ?Ele se evoluiu muito. Ficou seguro, firme. O tipo de zagueiro que dá segurança à equipe. Eu já conversei com o nosso presidente pedindo que Nen continue conosco em 2005?, disse o técnico. Se a permanência de Nen está difícil, Estevam conseguiu o que parte da torcida não desejava: Diego Souza continuará no elenco. ?Nós tivemos vários pedidos de empréstimos. O Diego Souza não irá sair. Ele é jovem e tem potencial. Só passou por uma má fase em 2004.?