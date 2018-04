Vágner Love já pode estrear pelo Flamengo

O atacante Vágner Love está liberado para estrear pelo Flamengo. Nesta quinta-feira, o clube da Gávea revelou que o CSKA Moscou, que possui os direitos econômicos do jogador, enviou um fax para a Confederação Brasileira de Futebol liberando a inscrição do reforço pelo time carioca.

Assim, a tendência é que Vágner Love faça a sua estreia pelo Flamengo neste final de semana, já que realizou pré-temporada no Palmeiras e está em boas condições físicas. No sábado, a equipe vai enfrentar o Bangu, às 17 horas, no Engenhão, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

"Quero jogar e já quero fazer gol. Estou bem fisicamente, e não tem nenhum empecilho para eu não jogar", afirmou Vágner Love, que foi apresentado oficialmente na última sexta-feira, revelando ansiedade para entrar em campo pelo Flamengo.

Além do atacante, o time da Gávea deve ter outras novidades no duelo com o Bangu. O zagueiro Álvaro, que cumpriu suspensão automática contra o Volta Redonda, está liberado para voltar ao time. Léo Moura, recuperado de cirurgia no nariz, e o atacante Adriano, aprimorando o condicionamento físico, também devem reforçar o Flamengo no sábado.