Vágner Love marca e CSKA goleia O CSKA Moscou praticamente garantiu vaga nas semifinais da Copa da Uefa. Nesta quinta-feira, venceu o Auxerre por 4 a 0 em casa e agora poderá perder o jogo da volta - dia 14, na França - por até três gols gols de diferença. Vágner Love teve uma atuação decisiva: fez um gol e sofreu um pênalti. Como as semifinais serão nos dias 28 de abril e 5 de maio, uma eventual transferência de Vágner Love para o Corinthians só ocorrerá após o início do Campeonato Brasileiro, que começa dia 24 - o time russo não aceita liberá-lo enquanto estiver na Copa da Uefa. A goleada começou com um gol do lateral-direito Odiah, após cruzamento do meia Zhirkov, o melhor da partida. No segundo tempo, Vágner Love foi derrubado dentro da área: pênalti, que foi convertido por Ignashevich. O brasileiro marcou o terceiro, após jogada de Zhirkov, e Gusev fechou o placar. Apesar da vantagem de quatro gols, o técnico Valery Gazzayev, do CSKA, pediu calma aos jogadores. "Minha preocupação é fazer com que os jogadores esqueçam que ganharam por 4 a 0. O jogo na França será bem difícil", alertou. O técnico do Auxerre, Guy Roux, reconheceu que a permanência na Copa da Uefa ficou complicada. "Não vou mentir. Jogamos para salvar nossa honra em casa." Confirmando sua classificação, o CSKA pegará o vencedor entre Austria Viena e Parma, que nesta quinta-feira empataram por 1 a 1 na Áustria. O time italiano saiu na frente, com um gol de Pisanu aos 34 minutos do primeiro tempo. O empate ocorreu no segundo tempo, gol do polonês Sebastian Mila aos 16. O Newcastle saiu com vantagem sobre o Sporting: venceu em casa por 1 a 0, gol do atacante Shearer. Na Espanha, o Villarreal perdeu para AZ Alkmaar, da Holanda, por 2 a 1. O argentino Riquelme, do time espanhol, perdeu um pênalti quando o jogo estava 1 a 1.