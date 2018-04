Vágner Love marca na vitória do CSKA Com um gol de Semak e outro de Vágner Love, de pênalti, o CSKA Moscou derrotou nesta quarta-feira o Paris Saint-Germain por 2 a 0 pelo Grupo H da Liga dos Campeões e somou quatro pontos. Na estréia da competição, o time russo havia empatado sem gols com o Porto. A partida Chelsea x Porto está em andamento.