Vágner Love marca na vitória do CSKA Se a MSI espera que o CSKA seja eliminado nesta fase da Copa da Uefa para ter chance de contar logo com o futebol de Vágner Love no Corinthians, vai ter que torcer muito para o Benfica no jogo da quinta-feira que vem. Nesta quinta, em Moscou, o time russo ganhou do Benfica por 2 a 0 - com um gol do ex-atacante do Palmeiras - e agora poderá perder o jogo de volta por um gol de diferença para avançar às oitavas-de-final. Vágner Love deixou sua marca aos 16 minutos do segundo tempo, com um chute cruzado de pé direito. Daniel Carvalho, ex-Internacional, também foi titular na equipe russa. No Benfica, jogaram os zagueiros Luisão e Alcides e o atacante Geovanni. Em Atenas, o Olympiakos conseguiu uma magra vitória por 1 a 0 sobre o Sochaux, o que lhe permitirá jogar pelo empate na partida decisiva da semana que vem. O gol foi marcado pelo atacante Okkas no primeiro tempo. Rivaldo jogou os 90 minutos. A situação ficou complicada para o Fenerbahce, do meia Alex e do zagueiro Fábio Luciano. Jogando em casa, o time turco perdeu por 1 a 0 para o Zaragoza. O gol da equipe espanhola foi marcado pelo zagueiro Álvaro, ex-jogador do São Paulo. Na Ucrânia, Dínamo de Kiev e Villarreal ficaram no empate sem gols. O jogo foi disputado num gramado gelado e os jogadores tiveram a visibilidade prejudicada pela neblina que cobriu o campo durante boa parte dos 90 minutos. Os outros resultados desta quinta-feira foram os seguintes: Graz AK 2 x 2 Middlesbrough, Alemania Aachen 0 x 0 AZ Alkmaar, Basel 0 x 0 Lille e Heerenveen 1 x 2 Newcastle.