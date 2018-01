Vágner Love marca na vitória do CSKA O atacante brasileiro Vágner Love marcou um dos gols da vitória do CSKA, por 2 a 0, sobre o Tom Tomsk, neste domingo, pela 19.ª rodada do Campeonato Russo. O gol aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo, oito depois do primeiro gol, marcado por Ignashevitch. Com o resultado, o time de Moscou se manteve na terceira colocação, com 31 pontos, um a menos que o Zenit, que derrotou o Alania por 3 a 1, e dez a menos que o Lokomovit, que venceu o FK Moscou por 1 a 0. O líder Lokomotiv, porém, tem três jogos a mais que o CSKA e um a mais que o Zenit.