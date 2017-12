Vágner Love: muita calma nessa hora Perder a chance de disputar o Mundial sub-20 nos Emirados Árabes sabendo que era titular absoluto. Olheiros do Milan e da Internazionale admitem que estão acompanhando os seu passos. Estar a um gol da artilharia da Série B. Ser a principal esperança ofensiva na volta do Palmeiras à Primeira Divisão. Tudo isso está sobre os ombros de 19 anos de Vágner Love. A explicação que só sua mãe sabia de como suporta tanta responsabilidade. Agência Estado - A pressão não é alta demais para você ? Vágner Love - Minha mãe sempre estranhou o meu jeito calmo demais. Ela sempre me cobra, estranha a minha falta de ansiedade. ?Você é muito frio, menino. Com tantas coisas boas acontecendo você não reage?? Mas esse é o meu jeito mesmo. Mantenho a calma sempre. AE - Calma ou prioridade ? Vágner Love - É por aí. Eu tenho de ser frio. Minha prioridade é fazer o Palmeiras subir. Eu tive de abrir mão do Mundial sub-20. Não adiantava ficar nervoso, brigar, xingar, criar uma crise. Sei que o técnico da Seleção Pré-Olímpica, o Ricardo Gomes, vai continuar de olho em mim. Não sou de chorar pelo que não posso mudar. AE - Você é frio demais para 19 anos. Considera isso um dom ? Vágner Love - Fica muito mais fácil ter uma carreira vencedora. Eu sei que se continuar a jogar o meu futebol normal acabarei sendo comprado pelo futebol europeu. E também chamado para as Seleções Brasileiras. O meu maior mérito é não perder a noção da realidade. Sei quem manda e até onde vão os meus limites. Não vou compro briga inútil. AE - Não está ansioso nem com a artilharia da Série B ? Vágner Love - Serei bem claro: o que vale mais ser artilheiro e não subir ou subir? Já estou há três jogos sem marcar, mas o Palmeiras conseguiu os resultados. Serei artilheiro se der. O que eu quero é subir. E o Palmeiras vai subir. Dou um passo de cada vez.