Vágner Love não assusta São Caetano A possível ausência do atacante Vágner Love no Palmeiras contra o São Caetano, domingo, no Estádio Anacleto Campanella, não muda a estratégia do time do ABC para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Tanto o técnico Muricy Ramalho como os jogadores demonstram preocupação em acertar o time do ABC e não como o adversário. "Precisamos estar 100% concentrados no Campeonato Brasileiro, esquecer de vez a Libertadores e manter um ritmo forte na competição porque os adversários são todos perigosos", diz o zagueiro Serginho, que promete marcar o artilheiro palmeirense com o conhecido vigor físico. O goleiro Sílvio Luiz, capitão do time e titular desde 1998, também acha que não se pode apenas pensar no rival. "Respeitamos ao máximo o Palmeiras, mas precisamos mostrar nosso esquema de jogo e somar pontos para brigar pelas primeiras posições." Muricy também mantêm discurso parecido, reforçando sempre que a situação do São Caetano "é otima" no Brasileiro, sétima posição, com 14 pontos. Com relação ao time, não há problemas. As principais novidades são os retornos dos laterais Anderson Lima e Triguinho, que cumpriram suspensão automática, na derrota de 1 a 0 para o Coritiba. Outros dois jogadores, após cumprirem suspensão, voltam a ser opções: o zagueiro Gustavo e o atacante Somália.