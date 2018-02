Vágner Love não treina e vira dúvida A segunda pergunta mais popular da semana - a primeira é "Quem matou Lineu?" - está sem resposta. Ninguém tem certeza se Vágner Love vai defender o Palmeiras contra o São Paulo. O atacante não treinou nesta sexta-feira para participar de uma reunião, da qual o presidente Mustafá Contursi disse não ter feito parte. "O contrato com o CSKA não foi totalmente selado nem as obrigações financeiras cumpridas. Até lá, Vágner é atleta do Palmeiras e, se não aparecer, estará sujeito às diretrizes disciplinares do clube." Nesta sexta-feira o técnico Estevam Soares treinou com Kahê. "Eu acho que o Vágner joga. Se tudo correr bem", disse. Sobre Jardel, afirmou que o atacante não se recuperou fisicamente. Mustafá disse que o atleta não cumpriu uma etapa de seu processo de integração, que era liberar sua documentação, e deixou nas entrelinhas que ele está descartado. Sobre uma possível cobrança de remuneração, o dirigente alfinetou. "Quem deveria receber é o Palmeiras. Cedemos instalações, uniformes e profissionais a ele." Embora tenha dito que iria a Fortaleza para o enterro da avó, Jardel, de acordo com a tia, Francisca Oliveira, não apareceu no sepultamento. "Minha mãe gostava muito dele e queria que fosse visitá-la. Mas ele nunca foi lá em casa."