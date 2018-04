Vágner Love não viaja com Palmeiras para Atibaia

O atacante Vágner Love treinou normalmente na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol, em São Paulo, mas não viajou com o elenco do Palmeiras para Atibaia, cidade no interior paulista onde acontecerá a pré-temporada palmeirense. A assessoria de imprensa do clube, no entanto, explicou que o jogador se juntaria ao restante do elenco no final da tarde.

Perguntado pelos jornalistas a razão de não ter embarcado com o restante do elenco para Atibaia, Vágner Love respondeu: "Vou resolver problemas particulares". Mas o fato é que ele dificilmente continua no Palmeiras em 2010, apesar de ter contrato até junho - está emprestado pelo CSKA Moscou.

Vágner Love já manifestou seu desejo de deixar o Palmeiras - gostaria de jogar no Flamengo -, depois de ter sido vítima de críticas e agressões da torcida. E a diretoria palmeirense parece não estar disposta a bancar sua permanência. Por isso mesmo, seu destino deve ser em outro clube.

Para conseguir sua liberação, o atacante teria desistido de cobrar as luvas pelo acerto com o Palmeiras, além de salários atrasados. Agora, depende do aval do culbe que detém seus direitos federativos, o CSKA Moscou, para fechar com o Flamengo, o que deve acontecer somente no começo da próxima semana.