Vágner Love: "Ninguém me procura" "Ninguém me procura, não sei o que está acontecendo". Assim o atacante Vágner Love define a situação atual de sua carreira. Destaque do CSKA depois da conquista da Copa da Uefa e da Copa da Rússia, o jogador já avisou que deseja voltar ao futebol brasileiro. Está, inclusive, nos planos de Corinthians e Palmeiras, mas seu futuro é incerto. Vágner Love continua sendo a prioridade do Corinthians, que chegou a anunciá-lo como reforço há cinco meses. "Ouço falar que eles fizeram nova proposta, mas nada oficial chega até mim. Enquanto isso, vou tocando minha vida", contou o jogador, que passa férias no Brasil. A MSI, parceira do Corinthians, teria oferecido US$ 15 milhões por Vágner Love. Mas o CSKA quer US$ 20 milhões para liberá-lo. Quem entrou na disputa para repatriar o atacante foi o Palmeiras, justamente o clube que o revelou. Mas Vágner Love garantiu que só sabe do interesse palmeirense através do que saiu na imprensa. "Hoje de manhã me contaram isso. Nem sei se a diretoria palmeirense está empenhada mesmo nisso", explicou o jogador, que deve voltar para a Rússia logo depois do seu aniversário de 21 anos, no dia 11 de junho. Apesar de Vágner Love ainda não ter sido procurado, a diretoria do Palmeiras tem uma reunião nesta sexta-feira com o empresário do atacante, Claudio Guadagno, para discutir a contratação.