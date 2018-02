Vágner Love pode jogar no domingo A viagem de Vágner Love para a Rússia, prevista para sexta-feira, deve ficar para depois da Copa América. Evandro Ferreira, um dos empresários do atleta, disse que o atacante não pode assinar com o CSKA antes do acerto financeiro com o Palmeiras. Por isso, o agente ainda não descartou a hipótese dele jogar mais uma vez pelo clube. "Tudo indica que ele vai jogar contra o São Paulo, mas ainda não se pode dizer isso com certeza", revelou. Na sexta-feira, Evandro e Cláudio Guadagno viajam para Moscou no lugar de Vágner Love. Para que o jogador possa assinar com o CSKA, é preciso antes rescindir o seu contrato com o Palmeiras. Acontece que o Palmeiras só aceita um acordo depois que receber do CSKA ou dos empresários portugueses que cuidam do negócio. Segundo Dionísio Castro, presidente da empresa de marketing esportivo Castro Brothers, o dinheiro deve cair na conta do clube brasileiro quarta ou quinta-feira. O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, disse nesta terça-feira que não há uma data estipulada para o pagamento. "O dinheiro não é o mais importante, já que o negócio está muito bem encaminhado. O que nós esperamos é a papelada (contrato que será utilizado na transferência dos direitos federativos do atacante e os avais bancários)", afirmou. Mustafá não sabe se Vágner vai ou não enfrentar o São Paulo, domingo, no Pacaembu. "Hoje, não saberia responder. Pode ser que sim, pode ser que não. Certo mesmo é que o Vágner ainda é jogador do Palmeiras", garantiu o presidente. O dirigente também esclareceu que a diretoria não pensou em mandar Jardel embora. "Não ouvi nada a esse respeito da comissão técnica nem da diretoria", disse Mustafá. Jardel, na verdade, não tem vínculo com o clube. Não pode assinar contrato com o Palmeiras porque está preso ao Ancona, da Itália, que bloqueia a sua transferência para o Palestra Itália. O jogador foi dispensado segunda-feira para acompanhar o enterro da avó, no Ceará, e ainda não voltou. Detalhe: ele não receberá salário até que sua situação seja regularizada. Quanto ao atacante Amoroso, que está sem clube e foi oferecido por um empresário, dificilmente haverá negócio. A palavra é de Mustafá. "Todo dia me oferecem três ou quatro jogadores. Só que ninguém chega aqui e diz: ?o atleta custa tanto?", explicou o presidente do Palmeiras.