Vágner Love preocupado com a imagem As boas atuações na Série B no Campeonato Brasileiro e nos Jogos Pan-americanos serviram para mudar a cabeça de Vágner Love. Ontem, o atacante admitiu, que apesar da fama de artilheiro do amor, consolidada após ter sido flagrado com uma mulher na concentração do Palmeiras em São José dos Campos, durante a disputa da Copa São Paulo de Juniores, em janeiro, está se preocupando cada vez mais em manter uma boa imagem. Leia mais no Jornal da Tarde