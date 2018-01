Vágner Love pronto para fazer história Jair Picerni é um sujeito de sorte. Daqueles técnicos que, de repente, recebem um craque no colo e tudo se resolve. Ele não apostava em Vágner Love no início da Série B do Brasileiro. Dizia que atacante de perna curta teria dificuldades para chegar na frente de beques na zona de gol. Vágner tem mesmo pernas curtas, mas chegou na frente de todo mundo. É o artilheiro do Palmeiras com 13 gols e a maior aposta do time para reconquistar o lugar na elite da Série A. E ele tem coragem. ?Sei que o Palmeiras pode ir longe e não é só subir para a Primeira Divisão. A gente está começando a fazer história no clube?, diz Vágner Love, 19 anos, com a mesma simplicidade com que constrói seus gols. Leia mais no Jornal da Tarde