Vágner Love próximo de um impasse jurídico Briga jurídica à vista por Vágner Love. O atacante ficou irritado ao saber que seu ex-empresário Gilmar Rinaldi se interessou pela proposta de US$ 3 milhões do futebol francês pelo jogador. Gilmar disse até que possui 40% do passe de Vágner. Só que o descontentamento do atacante palmeirense é tão grande que ele jura que o empresário não verá um ?tostão? na sua futura negociação. ?O Gilmar não tem direito a nada. Não verá um tostão do que é meu. Eu já me informei. Ele pode falar que tem 40% e mostrar o papel que quiser, só que garanto que esse papel não tem validade. Ele pode esquecer tudo que tenha a ver comigo?, revelou Love ao JT. A situação é simples e resume bem o que acontece com os novos jogadores que se destacam. Vágner tem 19 anos. Rinaldi foi o seu primeiro empresário. Romperam este ano por causa de uma casa prometida à mãe do atleta. ?Nunca levou a sério a promessa que fez. Por isso resolvi assinar com o Cláudio (Guadagno)?, justifica o atacante. No entanto, Gilmar Rinaldi tem um documento assinado por Vágner que lhe garantiria 40% de seu passe. Só que o atacante entrará na Justiça para anular o documento. Segundo o jogador e as pessoas que lhe dão assistência jurídica, serão utilizados dois argumentos inquestionáveis. O primeiro: quando assinou o contrato ele era menor e não há assinatura de seus pais avalizando a transação. O segundo: a Fifa não permite que uma pessoa física detenha qualquer porcentagem no passe de um jogador. Por ironia, Rinaldi está na Europa e tem falado sobre o atacante para os dirigentes dos clubes por onde passa. Vágner ficará na espera. Se surgir uma proposta que o Palmeiras aceite e Gilmar reivindique sua parte na transação, ele entrará na Justiça imediatamente. O atual empresário de Vágner ? que deu a sonhada casa para o jogador no bairro de Bangu, no Rio ? fica olimpicamente distante da questão. Mas deixa claro que está pronto para ajudar seu cliente. ?Deixe surgir a proposta pelo Vágner e aí tomarei minha atitude.? Vágner está a um gol da artilharia da Série B. Tem 17 e Valdomiro, do Remo, 18. ?Nesse jogo contra o Botafogo serei fominha. Joguei o Brasileiro inteiro pelo time. Meus companheiros disseram que jogarão por mim. Eu também. Ou seja: o gol sairá de qualquer jeito?, garante, irritado por haver marcado só um gol nos últimos sete jogos.