Vágner Love quer trocar o Palmeiras pelo Flamengo

Vagner Love adotou discurso de despedida do Palmeiras e admitiu neste domingo, durante o Jogo das Estrelas, evento beneficente organizado pelo Zico no Maracanã, o desejo de vestir a camisa do Flamengo em 2010.

O clube paulista exige compensação financeira ou algum jogador do time carioca em troca para liberar o atacante, emprestado pelo CSKA Moscou, da Rússia, até julho do ano que vem. Os meias Fierro e Éverton, ambos do Flamengo, interessam à equipe alviverde.

A diretoria rubro-negra, a princípio, não quer ceder os dois jogadores e tenta 'empurrar' o atacante Dênis Marques, com pouco espaço na Gávea, para o Palmeiras. Para amigos, Love diz que a agressão que sofreu de alguns torcedores palmeirenses em uma agência bancária de São Paulo, na reta final do Campeonato Brasileiro, contribuiu para forçar sua saída do clube. Ele alega temer por sua integridade física.

"Gostaria de jogar a Copa Libertadores em 2010. Há interesse da minha parte e do Flamengo também", disse Love. "Espero que essa situação possa se definir logo. Eu tenho vontade de viver no Rio".

O atacante Adriano já desejou boas-vindas a Love. "Ele pode nos ajudar bastante", declarou o Imperador, que atuou neste domingo ao lado de Zico e Romário no Jogo das Estrelas. "Fica fácil jogar com os dois. Eles têm uma visão diferente dos jogadores de hoje."