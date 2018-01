Vágner Love: quero ficar no Palmeiras ?Não é brincadeira, o Palmeiras está voltando para a primeira?. O grito que animou a torcida durante a maior parte da partida de sábado contra o Sport, contagiou também os jogadores. Em especial Vágner Love, que mais uma vez voltou a manifestar seu interesse em permanecer na equipe mesmo sendo nome praticamente certo para disputar o Mundial Sub-20 a partir do final de novembro, nos Emirados Árabes. ?Minha cabeça está voltada para o Palmeiras, quero ficar aqui. Do jeito que o time está pegando, dificilmente terá problemas. O ideal é seguir neste ritmo até o final.? Leia mais no Jornal da Tarde