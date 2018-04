Vágner Love se apresenta e Palmeiras retorna aos treinos

Fim das férias. O Palmeiras retornou aos trabalhos nesta terça-feira de olho na disputa do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O atacante Vágner Love se apresentou normalmente e realizou trabalhos físicos com os demais jogadores na Academia de Futebol. Duas contratações foram feitas para a temporada: o zagueiro Léo (ex-Grêmio) e o volante Márcio Araújo (ex-Atlético-MG).

Vágner Love tem contrato de empréstimo com o Palmeiras até junho. O jogador não teve um bom desempenho no Campeonato Brasileiro e foi muito criticado pela torcida - chegou a ser agredido num banco. Em dezembro, ele declarou que gostaria de atuar no Flamengo, mas a negociação com o clube carioca fracassou. A diretoria alviverde não conseguiu negociar o atleta com mais nenhum time.

Todos os jogadores retornaram sem problemas. Apenas o volante Pierre não participou da corrida pois ainda se recupera de uma lesão. O jogador fez trabalhos musculares.

O Palmeiras permanecerá em São Paulo até quinta-feira, quando viaja para Atibaia, no interior do Estado, para a realização da pré-temporada. A estreia no Paulistão será no dia 16, sábado, diante do Mogi Mirim, no Palestra Itália, às 17 horas.

Veja também:

Reforços não temem pressão e querem títulos no Palmeiras