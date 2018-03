Vágner Love se envolve em polêmicas Não deu outro assunto na Academia de Futebol do Palmeiras nesta quarta-feira: Vágner Love. O atacante foi o centro das atenções por vários assuntos: sua recuperação para o jogo contra o Paulista, domingo, a confirmação de seu pedido de aumento para a diretoria do clube, as especulações de uma possível transferência para o Santos e, na questão mais polêmica do dia, a informação de que foi visto num bar, de madrugada, bebendo. Primeiro, a boa notícia para os palmeirenses. Vágner Love, que estava contundido, foi aprovado nos exames médicos e vai poder jogar contra o Paulista domingo. Ele não participou da primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista, sábado, por causa de uma contusão na coxa esquerda. Desde terça-feira passada, o jogador estava sendo submetido a tratamento intensivo de fisioterapia (cinco sessões diárias) e na tarde desta quarta, depois do exame de ressonância magnética ter detectado a recuperação, treinou normalmente. "Ainda está um pouco travado, mas acho que vai dar para treinar o resto da semana", disse Vágner. Até por causa desse problema, criou-se uma polêmica a partir das declarações do repórter Sandro Barbosa, na Rádio Bandeirantes, de que Vágner que estava na casa noturna Papagaio Vintém, por volta de 3h30 desta quarta-feira, bebendo uísque, atitude que o médico Fúlvio Rossetti classificou de inadequada. "Estive lá no aniversário de um amigo, mas só bebi suco e refrigerante. Tomei uma injeção cujo efeito dura um mês e por causa disso não posso beber", defendeu-se o jogador, que não viu problemas em sua conduta, já que deixou o local às 3 horas e só treinaria à tarde. "Quem falou que cuide da própria vida", desabafou. Esses não foram, no entanto, os dois únicos assuntos que envolveram o atacante. Vágner confirmou que, por meio de seu procurador, Cláudio Guadagno, pediu à diretoria do Palmeiras um aumento de salário e sua mudança para um outro local com espaço para abrigar a mãe, a irmã e o padrasto. Os pedidos não foram aceitos pelo presidente do clube, Mustafá Contursi, mas o jogador garantiu que não se abalou. "Não fiquei chateado. Sei que nem sempre o que a gente pedir o clube vai aceitar." O jogador também aproveitou para negar que tenha recebido alguma sondagem por parte do Santos. "Não estou sabendo de nada", revelou Vágner, que garantiu fazer sua parte para ajudar o Palmeiras a se classificar para a final do Campeonato Paulista. Definição - Sai nesta quinta-feira o laudo do médico do meia-atacante William. Foi descoberto um problema cardíaco no jogador, de 17 anos, durante exames cardio-pulmonares realizados no Laboratório de Estudos do Movimento do Instituto de Ortopedia da Universidade de São Paulo.