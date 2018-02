Vágner Love silencia sobre o CSKA Vágner Love chegou e saiu de Jarinu calado. O jogador avisou que não falaria sobre a sua transferência para o CSKA, da Rússia, e cumpriu. Seu último pronunciamento foi na quarta-feira, após ter sido convocado para disputar a Copa América pela Seleção Brasileira, em julho, no Peru. Na ocasião, o atacante transferiu para o presidente Mustafá Contursi a responsabilidade de dizer quando seria o seu jogo de despedida pelo Palmeiras. "Isso é com o Mustafá. Só ele pode dizer quando vou sair ou se vou sair". O jogador, no entanto, enfrenta o Vasco, neste domingo, no Parque Antártica. Ele foi o primeiro a dizer que fazia questão de jogar, independentemente do desfecho das negociações. Vágner deixou claro em sua última entrevista que não teme o risco de uma contusão. "Ainda sou jogador do Palmeiras e quero enfrentar o Vasco. O resto, deixou por conta da diretoria". Além do próprio jogador, o presidente Mustafá Contursi também bancou, indiretamente, a escalação de Vágner no jogo deste domingo, contra o Vasco. O dirigente poderia ter fechado a venda de seu principal atacante na sexta-feira mas não quis receber os empresários portugueses naquele dia. Preferiu agendar o encontro para segunda-feira, na presença de um intérprete que domina o inglês e o russo. Com isso, o dirigente abriu o caminho para o jogador atuar diante do Vasco da Gama, no Parque Antártica. De sua parte, Estevam Soares já estava pronto para montar o ataque do Palmeiras sem Vágner Love. Desde que a CBF anunciou a lista dos convocados para a Copa América, o treinador palmeirense sabia que o time teria de seguir sem o seu principal atacante. "Já sabia que não teríamos mais o Vágner a partir do final do mês. É um jogador que vai faltar falta? Claro que vai. Mas não quero pensar nisso agora. O que interessa, no momento, é o presente. E o presente diz que o Vágner vai enfrentar o Vasco da Gama. Por mim, o que vale é isso".