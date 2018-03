Vágner Love só comemora; MSI à espera A cúpula da MSI já contava com a vitória do CSKA na final da Eurocopa diante do Sporting,por 3 a 1. Kia acredita precisar investir os mesmos US$ 12 milhões pelo atacante Vágner Love. De acordo com pessoas ligadas à MSI, o valor a ser gasto foi acertado em fevereiro. Assim como os salários de Love. Kia e Dualib viajaram para Portugal a convite do G-14, a associação dos 14 clubes mais fortes da Europa. Isso oficialmente. Só que não é segredo para ninguém que eles foram na verdade confirmar a proposta e contratar Vágner Love. Em meio à festa de comemoração do título, Love não queria falar do Corinthians. Ao contrário, só comemorava a vitória e o seu gol, que fechou o placar por 3 a 1. "Nós ganhamos do Sporting em Portugal e ganhamos a Eurocopa por justiça. Jogamos bem toda a competição. Estamos felizes demais com a conquista. Será importantíssimo para o futebol russo." Descontraído, Love logo prometeu mudar as cores das suas trancinhas. Em vez do branco, ele promete mudar a cor para comemorar o título inédito na história do CSKA. "A hora é de homenagear o time campeão e pintá-las de vermelho." Sobre o Corinthians, nenhuma palavra. Ele quer esperar a festa dos russos acabar.