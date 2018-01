Vágner Love tenta se redimir em Brasília O Brasiliense faz parte da vida de Vágner Love. Foi contra o clube do Distrito Federal que marcou seu primeiro gol como profissional, no empate por 1 a 1 no dia 26 de abril deste ano. Hoje, o atacante retorna ao Estádio Serejão tentando apagar a imagem negativa, após perder um pênalti contra o Sport sábado. Leia mais no Jornal da Tarde