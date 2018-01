Vágner Love vai testar coração de padastro Sábado não será um dia comum na casa da família de Vágner Love, no Rio. Seu padrasto, Neto, é torcedor fanático do Botafogo. O atacante garante, no entanto, que há muito tempo ele ?virou a casaca?. E não pretende decepcioná-lo no clássico de sábado em Niterói. Leia mais no Jornal da Tarde