Vágner Love vira problema no Palmeiras Vágner Love corre o risco de ficar fora da primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista. O atacante precisou sair de campo antes do fim do coletivo do Palmeiras, nesta terça-feira, com dores na coxa esquerda. O problema surgiu quando ele levantou a perna numa dividida com o lateral Lúcio. Do vestiário, Vágner foi para o Hospital Santa Catarina, em companhia dos médico Fúlvio Rossetti para exame de ressonância magnética. O resultado será divulgado na manhã desta quarta-feira. ?Há realmente uma suspeita de lesão na musculatura?, disse Rossetti. Com o ocorrido, o Palmeiras corre o risco de ficar sem o ataque titular contra o Paulista, sábado, no Palestra Itália. Adriano Chuva, que bateu o joelho esquerdo no muro do alambrado do Estádio Ulrico Mursa, domingo, contra a Portuguesa Santista, ainda não teve a contusão avaliada. O exame de ressonância que deveria ter sido feito nesta terça foi transferido para esta quarta porque o jogador precisou viajar para Porto Alegre. Se a dupla não puder jogar, o ataque deverá ter Muñoz e Rafael Marques. Essa, no entanto, não é a única situação pendente no Palmeiras. Magrão, que sofreu uma contusão na coxa e ficou fora do jogo contra a Portuguesa Santista, não treinou. O técnico Jair Picerni falou sobre as baixas e se mostrava confiante em contar com Vágner Love no sábado ? nem quis falar da hipótese de o jogador desfalcar a equipe. ?Ele deu um giro e sofreu uma contratura, mas acho que em algumas horas volta ao normal?, disse. ?Ele é forte e não costuma ter problemas musculares.? Sobre Magrão, o técnico afirmou que dificilmente o volante fica de fora do time. ?Quando não joga é porque o negócio é sério?, disse o treinador, que espera contar com o jogador nesta quarta. Segundo o preparador físico Irineu Loturco, o fato de Magrão estar quase uma semana sem treinar não deve afetar sua condição física para sábado. Se Picerni não quis falar sobre um Palmeiras sem Vágner e Magrão, os jogadores não esconderam a preocupação. ?Não quero nem pensar nisso?, disse Pedrinho. ?O Vágner é nosso artilheiro e o Magrão tem um papel importante na criação das jogadas?, explicou o jogador. Correia admitiu que a ausência dos dois jogadores pode ser um problema. ?O Palmeiras joga muito em função do seu conjunto e a ausência de qualquer um faz muita falta.? Saída ? O zagueiro André Bahia deve oficializar nos próximos dias sua rescisão de contrato. ?Está tudo apalavrado, mas ainda não assinamos?, disse o empresário do jogador, Léo Rabello. O jogador treinou apenas na parte da manhã desta terça-feira e à tarde conversou com Jair Picerni. ?Ele veio se despedir e agradeceu pelo período em que ficou aqui?, disse o técnico, para quem o jogador estava fazendo um bom trabalho. ?Não entendi essa de ele voltar ao Flamengo.?