Vágner Mancini deixa o Paulista Depois de conquistar os maiores títulos da história do Paulista, o veterano Vágner Mancini, de 36 anos, anunciou seu desligamento do clube. Ele foi contratado pelo Figueirense, time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria ainda tentou mantê-lo no time por meio da parceria que fez uma empresa de relógios, mas não conseguiu. Vágner Mancini participou de todas as principais conquistas do extinto Etti Jundiaí, como os títulos de campeão paulista da Série A2 e brasileiro da Série C, ambos em 2001. Mancini, revelado pelo Guarani, e que defendeu clubes como Portuguesa, Bragantino e Grêmio, foi indicado pelo técnico Vágner Benazzi. O atual campeão catarinense anunciou um pacote de reforços de uma só vez. Além de Mancini, foram contratados o experiente atacante Evair, ex-Palmeiras, e o lateral-esquerdo Emérson Ávila, do União Barbarense.